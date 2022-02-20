В Ростовской области сформируют график отправки беженцев в другие регионы

180 ПВР открыты в Ростовской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовскую область ежедневно эвакуируют беженцев из ДНР и ЛНР. Часть из них дальше отправляют в другие регионы.

Так, сегодня,20 февраля, в Воронежскую область, в Курскую и Волгоградскую выехали пять составов с вынужденными переселенцами.

На правительственном совещании, которое состоялось вечером, 20 февраля, сообщили, что уже завтра будет готов график отправки мирных жителей Донбасса в другие регионы страны.

Тем временем в Ростовской области для беженцев готово почти 14 тысяч мест.

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