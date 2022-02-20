В Ростове 60-летний мужчина покончил с собой

Все произошло в ночь с воскресенья на понедельник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в вечером в воскресенье, 20 февраля, умер 60-летний мужчина. Он покончил с собой, сообщает источник «КП — Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона.

Все произошло ближе к десяти вечера на улице Атарбекова в Ворошиловском районе донской столицы.

По сообщению источника издания, предварительно известно, что перед случившимся между мужчиной и его супругой произошла ссора.

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