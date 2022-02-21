Недалеко от границ Ростовской области прорвалась военная диверсионная группа

Ранее в Ростовской области украинский снаряд разрушил приграничный пункт пропуска
Фото: Василий Вахрин
Сегодня, 21 февраля, на Донбассе недалеко от границ Ростовской области - приблизительно в 20 км - прорвалась диверсионная военная группа. Это информация штаба территориальной обороны Донецкой народной республики.
По данным министерства госбезопасности ДНР, прорыв произошел в 8:10 в Новоазовском районе. Взорвали ракетно-артиллерийский склад.
- Противник осуществил попытки выйти на государственную границу Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Бойцами УНМ ДНР перекрыты центральные пути сообщения. Ведется бой, - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Ростовской области украинский снаряд разрушил приграничный пункт пропуска. Постройка находилась в 15 метрах от границы. Пострадавших и погибших нет.
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