Недалеко от границ Ростовской области прорвалась военная диверсионная группа

Ранее в Ростовской области украинский снаряд разрушил приграничный пункт пропуска Фото: Василий Вахрин

Сегодня, 21 февраля, на Донбассе недалеко от границ Ростовской области - приблизительно в 20 км - прорвалась диверсионная военная группа. Это информация штаба территориальной обороны Донецкой народной республики.

По данным министерства госбезопасности ДНР, прорыв произошел в 8:10 в Новоазовском районе. Взорвали ракетно-артиллерийский склад.

- Противник осуществил попытки выйти на государственную границу Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Бойцами УНМ ДНР перекрыты центральные пути сообщения. Ведется бой, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ростовской области украинский снаряд разрушил приграничный пункт пропуска. Постройка находилась в 15 метрах от границы. Пострадавших и погибших нет.

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