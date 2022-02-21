Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 21 февраля: семибалльные пробки образовались в городе

Вечерние пробки в Ростове. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 21 февраля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", самые большие заторы образовались на улицах Дачная, Вавилова и Шеболдаева. А также, на проспекте Михаила Нагибина, в переулке Ашхабадском и на улице Цезаря Куникова. Скована и улица Нансена.

Водителям приходится стоять на проспекте Стачки, улице Мадояна, улице Доватора и улице Портовой.

Заторами скованы и проспект Шолохова, улица Менжинского, проспект 40-летия Победы и улицы 13-я и 14-я Линия.

Также стоит отметить, что пробки постепенно образовались и на прилегающих улицах, так как водители пытались объехать более крупные заторы.

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