Алексей Логвиненко поручил восстановить испорченную дорогу

В Ростове восстановят испорченную дорогу. Фото: администрация Ростова

В Ростове местные жители обратились в городскую администрацию с жалобами на разрытую и брошенную дорогу. Алексей Логвиненко рассмотрел обращение объявил замечание главе администрации Советского района Геннадию Туркину за то, что он не вел контроль за благоустройством и восстановлением дороги после разрытия на ул. Благодатной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подобная ситуация сложилась после проведения «Ростовводоканалом» работ по проведению канализации по проезжим частям ул. Благодатной, ул. Мильчакова, ул. 339-я Стрелковой Дивизии. Дорожное покрытие должно было быть восстановлено до 31 декабря. А также подрядчик должен был нанести дорожную разметку.

- В связи с возникшими затруднениями, срок восстановительных работ был продлен до 31 января, однако подрядчик и в эти сроки не выполнил указанные работы. Со стороны администрации Советского района подрядная организация была оштрафована за срыв сроков благоустройства после проведённого разрытия, - отмечается в сообщении.

На данный момент на улицах уже уложен первый слой асфальтобетонного покрытия. Полностью работы планируется завершить к концу недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане пожаловались на отсутствие общественного транспорта на остановках.

Перевозчик считает, что проблема связана с дорожной ситуацией.