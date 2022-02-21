Арбитражный суд не разрешил забрать землю у аквапарка "Осьминожек"

В Ростове суд не разрешил забрать территорию аквапарка "Осьминожек" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове Арбитражный суд не разрешил забрать земли у аквапарка "Осьминожек". Об этом говорится в электронной картотеке дел.

Иск был подан департаментом имущественно-земельных отношений. Ответчиком была фирма «Аква-парк». Спор возник из-за участка земли.

Компания «Аква-Парк» владеет аквапарком «Осьминожек» в донской столице на бульваре Комарова. В департаменте заверили, что земля была передана в аренду для создания парка, но в этом месте было построено развлекательное заведение.

Вскоре после этого власти обратились в суд и потребовали расторгнуть договор аренды участка площадью 24,2 тысячи квадратных метров. Его попросили освободить в течение 30 дней с момента вступления в силу решения суда. Должны были демонтировать летние площадки с беседками, площадки для отдыха, конструкции водных аттракционов, металлические павильоны зоопарка, футбольного поля.

Но суд в удовлетворении требований отказал.

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