В Ростове-на-Дону издание Рrosodia оштрафовали за публикацию нецензурного слова

Приговор вынесли в Кировском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону журнал Рrosodia оштрафовали за нецензурное слово в цитате из письма Ивана Тургенева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил учредитель и главный редактор издания Владимир Козлов.

- Признали виновными и главреда, и организацию. Назначили штраф в 5 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно. Суд мог быть к нам более суров, но мог быть и более милостив - когда организация привлекается впервые, часто обходятся предупреждением. У нас есть несколько дней подумать, стоит ли связываться с апелляцией, - написал Владимир Козлов.

Эту информацию сегодня, 22 февраля, также подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона. Разбирательства начались после иска Роскомнадзора. Сотрудники ведомства в одной из публикаций нашли матерное слово, которое синонимично значению «незаконнорожденный ребенок». Именно это замечание Иван Тургенев использовал, комментируя выход поэтического сборника Степана Шевырева.

- Как сообщает словарь Даля, слово в XIX веке употребляется в том же значении, что и слово «ублюдок». Однако оно никогда не признавалось ругательным, несмотря на то, что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором, - отметил ранее Владимир Козлов.

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