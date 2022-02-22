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Общество22 февраля 2022 15:30

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 22 февраля: на дорогах скопились пятибалльные пробки

В Ростове на улицах машины простаивают в пятибалльных пробках
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Вечерние пробки в Ростове

Вечерние пробки в Ростове

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 22 февраля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Варфоломеева, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Курская, улице Зоологической, проспектах Соколова, Михаила Нагибина, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Портовая, Всесоюзная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Орбитальная, Беляева, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Киргизская Селиванова, переулках Беломорском и Сальском. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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