В Ростовской области осудят местного жителя за взятку полицейскому

В Ростовской области местного жителя осудят за взятку полицейскому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 35-летнего местного жителя заподозрили в даче взятки полицейскому. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ "Дача взятки". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что 24 января злоумышленник пришел в кабинет полицейского и предложил, а затем передал полицейскому взятку в сумме 50 тысяч рублей. За это денежное вознаграждение правоохранитель должен был не привлекать его к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ.

Но полицейский оказался честным и сообщил о предложенной ему взятке в вышестоящие инстанции. После этого взяткодателя поймали с поличным на месте преступления.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.

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