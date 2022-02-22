В Ростовской области осудят местного жителя за взятку полицейскому

В Ростовской области местного жителя осудят за взятку полицейскому
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области 35-летнего местного жителя заподозрили в даче взятки полицейскому. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ "Дача взятки". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.
Следователи выяснили, что 24 января злоумышленник пришел в кабинет полицейского и предложил, а затем передал полицейскому взятку в сумме 50 тысяч рублей. За это денежное вознаграждение правоохранитель должен был не привлекать его к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ.
Но полицейский оказался честным и сообщил о предложенной ему взятке в вышестоящие инстанции. После этого взяткодателя поймали с поличным на месте преступления.
- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
3 года тюрьмы за взятку в 25 тысяч рублей получил полицейский в Ростовской области.
Мужчину привлекли по уголовной статье.