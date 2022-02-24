Пограничники сообщили последние данные о количестве беженцев в Ростовской области

В ПУ ФСБ рассказали, сколько беженцев прибыли в Ростовскую область за последние сутки Фото: Артур СЕЛИМОВ

На утро четверга, 24 февраля, за последние сутки через пункты пропуска границу России в Ростовской области пересекли более 9 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону.

Вчера погрануправление ФСБ сообщило о 15 тысячах беженцев, пересекших границу за сутки. Днем ранее их было более 20 тысяч. 21 февраля за сутки более 21 тысячи эвакуированных людей пересекли границу. За сутки до этого — более 30 тысяч людей пересекли пункты пропуска. Таким образом,

Напомним, в регионе в ночь на 24 февраля очевидцы сняли на видео колонну военной техники. Примерно десять машин ехали в неизвестном направлении.

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