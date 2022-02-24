Вокзалы в Ростове-на-Дону работают в штатном режиме

Проблем с транспортным сообщением нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области железнодорожные станции сейчас работают в штатном режиме. Также по обычному расписанию действуют главный и пригородный автовокзалы донской столицы. Эту информацию корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили представители транспортных узлов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на ж/д транспорт и пассажирские перевозки ситуация с конфликтом на Украине не повлияла. Однако из-за военного обострения сегодня утром ограничили полеты в аэропорт Платов, а также в аэрогавани ряда других городов России.

Такие меры приняли после утреннего обращения президента Владимира Путина. Глава государства сообщил о начале военной операции на Донбассе. В планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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