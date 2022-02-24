10 из 12 депутатов Госдумы от Ростовской области попали в санкционный список Евросоюза

Россия выступила в поддержку республик Донбасса из-за напряженной обстановки. Фото: сайт eur-lex.europa.eu.

Депутаты Государственной думы от Ростовской области попали в санкционный список Евросоюза. Документ появился на сайте с правовой информацией ЕС вчера, 23 февраля.

Речь идет о тех, кто поддержал обращение к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик. Всего «за» проголосовали более 350 депутатов, 10 из них представляют донской регион.

Так, в списке значатся Лариса Тутова, Екатерина Стенякина, Александр Бородай, Виталий Кушнарёв, Сергей Бурлаков, Евгений Бессонов, Антон Гетта, Виктор Дерябкин, Николай Гончаров и Вячеслав Никонов. Известно, что санкции по формальным причинам не ввели только в отношении двух чиновников - Виктора Водолацкого и Александра Шолохова.

Россия выступила в поддержку республик Донбасса из-за напряженной обстановки, которая сложилась в этих территориях. ДНР и ЛНР попросили о помощи, после этого - сегодня ночью - президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, Москва будет стремиться к демилитаризации ситуации.

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