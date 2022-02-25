Сити-менеджер Ростова рассказал, как медики работают с беженцами из Донбасса

Медики проводят ПЦР-тестирование и вакцинацию от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону открыли 23 пункта временного размещения, в них сейчас находятся 1112 беженцев. Всем прибывшим помогают медики, в некоторых ПВРах специалисты работают круглосуточно. Об этом на своей странице в Instagram 25 февраля сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Наши медики оказывают людям всю необходимую медпомощь ежедневно с 8 до 20 часов. А в пунктах, где находятся свыше 125 человек, медработники дежурят круглосуточно. Также в ПВРах разместили стенды с информацией о том, куда обращаться и что делать при возникновении неотложных состояний, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что медучреждения города принимают активное участие в работе с эвакуированными жителями Донбасса, в том числе проводят экспресс-тестирование на COVID-19.

- Спасибо, нашим медикам за то, что несмотря на большую нагрузку из-за пандемии, они не остались в стороне. Хочу поблагодарить всех, кто обеспечивает работу ПВРов, всех, кто оказал и оказывает помощь эвакуированным жителям Донбасса, - добавил Алексей Логвиненко.

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