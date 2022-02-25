Донской Роспотребнадзор запретил выпуск молока на местном предприятии

В Ростовской области местному предприятию запретили производить молоко Фото: Артем ЛЕНЦ

В Ростовской области местный Роспотребнадзор обратился в суд с иском о запрете на выпуск молока «Кагальницким молочным заводом». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об ультрапастеризованном молоке с массовой долей жира 3,2% и 2,5%.

Стоит отметить, что иск был подан в интересах неопределенного круга лиц. В нем говорится, что выпускаемая предприятием продукция представляла угрозу жизни и здоровью потребителей. Решение в отношении молокозавода вынесли в Зерноградском районном суде.

Роспотребнадзор провел анализ продукции завода, в результате которой было установлено, что молоко содержит жиры немолочного происхождения. Важно сказать, что именно эту продукцию поставляли в лечебные и детские учреждения региона.

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