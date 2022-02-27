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Общество27 февраля 2022 4:00

На ремонт набережной в станице Казанской потратят больше 33 млн рублей

Конкурс о поиске подрядчика уже объявлен в Ростовской области
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В станице Ростовской области благоустроят набережную

В станице Ростовской области благоустроят набережную

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В станице Казанской Ростовской области решено было благоустроить набережную. На эти нужды планируется выделить более 33,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен отделом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Верхнедонского района. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила подрядчика, который теперь займется благоустройством набережной в станице Казанской по улице Береговой, начиная от улицы Ленина.

Финансирование будет осуществляться из федерального, областного и местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 1 мая по 31 октября.

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