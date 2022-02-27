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Общество27 февраля 2022 15:00

Новые плановые отключения света постигнут Таганрог в понедельник

Электричества не будет на протяжении всего рабочего дня
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Таганроге запланировали новые отключения света

В Таганроге запланировали новые отключения света

Фото: Владимир ФРОЛОВ

В понедельник, 28 февраля, в Таганроге местных жителей ждут новые плановые отключения электричества. Об этом сообщает компания "Россети Юг".

Света не будет на протяжении всего рабочего дня с 9 до 17 часов. Электричество отключат на улицах Степной и Энергетической. Кроме того, будут обесточены 4-й переулок(к ул. К. Либкнехта) и переулок Цимлянский.

Энергетики заверили местных жителей, что все отключения будут плановыми. На это время запланированы технические работы.

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