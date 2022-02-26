Отключение света в Ростове-на-Дону 26 февраля 2022 года: жители Берберовки останутся без света на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 26 февраля 2022 года: обесточивания ожидают жителей микрорайона Берберовка. Света здесь не будет на протяжении нескольких часов.

Энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В субботу, 26 февраля, с 9 до 17 часов света не будет на пер. Быстрый 1-7, 8-10; ул. Коммунаров 31-37, 30-36; пер. Турбинный 2-56; ул. Вяземцева 46-50; пер. Контактный 43-69; пер. Новороссийский 15-31, 4-10.

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В Ростове свет отключат почти во всех районах города.