Отключение света в Ростове-на-Дону 25 февраля 2022 года: массовые обесточивания ждут горожан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 25 февраля 2022 года: в донской столице ожидаются масштабные отключения электроэнергии. Обесточивания затронут почти все районы города. Без возможности воспользоваться электроприборами горожанам предстоит провести несколько часов.

Энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В пятницу, 25 февраля, с 9 до 15 часов света не будет на ул. Красноармейская 13; ул. Филимоновская 78; ул. Лермонтовская 61; ул. Тельмана 4; пер. Островского 97, 97А; ул. Малюгиной 98/72, 98А; пер. Доломановский 70, 70А; пер. Халтуринский 103; ул. Филимоновская 40-66, 65-91; пер. Гвардейский 25, 26-38; ул. Варфоломеева 148-150.

С 9 до 16 часов отключения ожидаются на ул. Красноармейская 90-122; просп. Буденновский 51-57; ул. 40 летия Победы 85, 85/1, 85/2; просп. Шолохова 7-9, 18-52; ул. Цеховая 1-3, 2-4; ул. Добролюбова 1-11, 2-12; ул. Писарева 1-21, 2-14; ул. Ченцова 5-39; ул. 2-я линия 79-83, 50-74; ул. Верхненольная 43-65А, 26-36, 44-48; ул. Каяни 24/12; ул. Цеховая 1-29, 2-28; ул. Добролюбова 13-27, 14-26; ул. Писарева 21; просп. Шолохова 14, 16А, 22; ул. Верхненольная 55-63, 36-42; Каяни 15«В», 15/2, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/5, 17/6, 22-38.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Доватора 146/2, 146/4, 150А; ул. Жданова 2/7; просп. Космонавтов 2Е; пер. Сахалинский; ул. Мурманская 3-25, 4-26; ул. Глинки 1-33, 2-34; ул. Щербакова 89-95; ул. Абаканская 8-14; Сады поселок Чкалова, ул. Береговая 4.

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