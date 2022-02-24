Отключение света в Ростове-на-Дону 24 февраля 2022 года: сотни горожан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 24 февраля 2022 года: в донской столице ожидаются массовые отключения электричества. Без света придется просидеть сотням местных жителей. Электроэнергии не будет в разных районах города на протяжении нескольких часов.

Энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В четверг, 24 февраля, с 8 до 17 часов свет отключат на ул. 2-ая Пролетарская 70-84, 91-115; пер. Кирилловский 1-15, 2-14; ул. 1, 2-ая левая 1-15, 2-22.

С 9 до 15 часов отключения ожидаются на ул. Красноармейская 13; ул. Филимоновская 78; ул. Лермонтовская 61; ул. Тельмана 4; пер. Островского 97, 97А; ул. Малюгиной 85-125, 70-98; пер. Доломановский 63-73, 74-76, 70, 70А; пер. Халтуринский 103; пер. Гвардейский 38-40; ул. Лермонтовская 27-41, 14, 14А; ул. Варфоломеева 130-172; пер.Братский 79-81, 96-98.

С 9 до 16 часов электричества не будет на ул. Геологическая 2, 12, 13.

С 9 до 17 часов обесточат дома в пер. Аэроклубовский 15-31; ул. Портовая 441-495; ул. Сейнерная 1-37, 2-58; 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9; ул. Судостроительная 7-29, 18-48; ул. Циолковского 75-79; ул. Войкова 22-52, 51-107; пер. Анапский 1-5, 2-8; пер. Батайский 1-17, 2-22; ул. Волгодонская 16-42, 23-43; ул. Гризодубовой 12А, 22-44, 21-61, 61/114; ул. Доброхимовская 20-74, 13-75; ул. 1-я Краснодарская 19-41, 34-78; ул. 2-я Краснодарская 22-42, 67-97; ул. 1-я Круговая 13-31, 14-32; ул. 2-я Круговая 17-25, 22-26; ул. 3-я Круговая 21-37, 28-48; ул. Лазаревская 21-27, 24-28; ул. Парижской Коммуны 25-47, 34А, 38-54 ул. Проселочная 6-28; ул. Ревкомовская 112; просп. Шолохова 126, 126 «З», 128; пер. Машинный 6; ул. 26 линия 47/4; ул. Кумженская 1-71, 2-74; ул. Береговая 2, 2А, 2В; ул. 2-я Причальная 20; ул. 4-я Причальная 8-18, 3-9; ул. 5-я Причальная 11, 34; С/т «Рыбник»; С/т «Кумженское»; ООО «им. Мирошниченко»; СНТ «Донстрой»; ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 23-41; ул. Тоннельная 9-33, 4-8А; ул .Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 11-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный ; пер. Стандартный; пер. Балтийский.

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