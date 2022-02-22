Отключение света в Ростове-на-Дону 22 февраля 2022 года: сотням горожан предстоит остаться без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 22 февраля: в середине недели тысячам ростовчан предстоит остаться без электричества. Свет будет отключен на несколько часов. Обесточивания затронут разные районы города.

Донские энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 22 февраля, с 8 до 17 часов свет отключат в СНТ «Нива»; ул. Совхозная 48, 46, 21, 2А; ул. Ремизова 1А.

С 9 до 16 часов электричества не будет на ул. Геологическая 2, 5, 12, 13; ул. Портовая 317-387; пер. 2-й Поселковый 1-7; ул. Войкова 151-187, 112-132.

С 9 до 17 часов обесточат дома на пер. Беломорский 1-33, 37/20, 80-88; ул. Киргизская 9, 9/1, 15-21; ул. Грисенко 8-16, 8/62, 7-17; ул. Молодежная 62-78, 61-83; ул. Пугачева 26-46, 25-47; ул. Лихачева 4-12, 3-15; ул. Пахотная 135-159, 186-200; пер. Кузнецкстроевский 8-100, 7-83; ул. Новостроевская 221-245, 234-248; пер. Таллинский 36-48, 39-61.

С 10 до 14 часов отключения ожидаются на просп. Будённовский 103, 103/2, 103/3, 105, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 105/11; ул. Тимирязева; ул. Фрунзе 3; ул. Целиноградская 2-6.

С 10 до 17 часов без света предстоит просидеть жителям просп. 40 летия Победы 81/3, 93, 95/3, 81/5, 87/4.

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