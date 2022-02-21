Отключение света в Ростове-на-Дону 21 февраля 2022 года: ростовчан ждут масштабные обесточивания

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 18 февраля 2022 года: в донской столице десяткам местных жителей грозит временно остаться без электричества. Света не будет на протяжении нескольких часов. Отключения произойдут лишь в некоторых районах города.

Ростовские энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 21 февраля, с 8 до 17 часов свет отключат на ул. Профсоюзная 216-296, 91-117; пер. Квартальный 4-8, 3-9; пер. Кузбасский 10; пер. Силикатный 2, 2Б.

С 9 до 16 часов электричества не будет на ул. Новаторов 16/1, 18, 18/1, 20, 22А; ул. Врубовая 4/1; пер. Автомобильный 32.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Медногорская 2-68; ул. Абаканская 51-75; ул. Щербакова 100-116, 111; ул. Арефьева 87-101, 86-92; пер. Орехово-Зуевский 1-11, 2-8; ул. Лесозащитная 1-23, 2-30; ул. Печорская 1-31, 2-36; ул. Двинская 1-15, 32-46; ул. Портовая 317-387; пер. 2-й Поселковый 1-7; ул. Войкова 177-187.

С 10 до 15 часов отключения ожидаются на ул. Тибетская 78-102; ул. Скифская 2-44, 1-43; ул. 2-я Краснодонская 70-88 ; ул. Печенежская 1-55; пер. Иноземцева 2, 3, 4.

С 12 до 14 часов без света предстоит просидеть жителям ул. Текучева 111-131, 184-222; ул. Ржевская 1-17, 2-16; ул. Нефедова 63, 60-80; ул. Козлова 63/159, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63А, 63Д; пер. Братский 120-144; пер. Халтуринский 133-161, 186-202; пер. Островского 143-153.

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