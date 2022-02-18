Отключение света в Ростове-на-Дону 18 февраля 2022 года: десятки местных жителей просидят без света несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 18 февраля 2022 года: в донской столице десяткам местных жителей грозит временно остаться без электричества. Света не будет на протяжении нескольких часов. Отключения произойдут лишь в некоторых районах города.

Ростовские энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 18 февраля, с 9 до 16 часов свет отключат на ул. Коллективная 1-27, 2-32; ул. Водопьянова 1-13, 2-10; ул. Коккинаки 1-15, 2-8; ул. Слепнёва 1-7; ул. Леваневского 1-23, 2-32; ул. Чкалова 1-41, 2-48.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Бодрая 1-19, 2-30; ул. Краснокурсантская 40-68; ул. Нариманова 39-67, 36-60; пер. Оренбургский 23-61, 42-62; пер. Кошевого 1-29, 2-20; пер. Ялтинский 1-21, 2-28; пер. Батумский 1-23, 2-26; ул. Днестровская 17-53, 20-54; ул. Пирогова 30-42, 29-39.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 17 февраля 2022 года: ростовчан ждут массовые отключения электричества.

В конце рабочей недели ростовчан ожидают массовые отключения электричества.