Отключение света в Ростове-на-Дону 17 февраля 2022 года: ростовчан ждут массовые отключения электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 17 февраля 2022 года: в донской столице ожидаются массовые отключения электричества. Без света предстоит остаться сотням местных жителей. Без возможности воспользоваться электроприборами им придется просидеть на протяжении нескольких часов. Стоит также отметить, что обесточивания затронут почти все районы города.

Ростовские энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 17 февраля, с 8 до 16 часов света не будет на ул. Зеленодольская 10-38; ул. Димирова 27-41, 22-36; ул. Коллективная 27-41, 34-46; ул. Ш. Руставелли 30-58; ул. Грекова 32.

С 8 до 17 часов электричество отключат на ул. Чкалова 54-94, 47-75; ул. Кировоградская 2-30, 9-19; ул. Ляпидевского 2-12; ул. Леваневского 33-39; ул. Железнякова 1-7, 2-10.

С 9 до 15 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Левобережная 6, 27, 29, 37.

С 9 до 17 часов без света обесточат дома на ул. Солидарности 131-221, 116-208; ул. Детская 182-196, 207-221; ул. Владиленская 201-243, 136-170; ул. Шатурская 103-129, 84-94; ул. Кржижановского 141-191, 168-216; пер. Новокубанский 3-51, 10-76; пер. Молочный 5-69, 10-62; пер. Ударников 29-39, 22-42; пер. Красной Звезды 23-33, 22-31; пер. Гельца 21-37, 18-26; ул. М. Горького 268, 270, 272, 274, 295; просп. Театральный 48; ул. Каяни 11-13; ул. Закруткина 53-67, 60-66; ул. Н. Нольная 2-36, 7; ул. 1-я линия 2-40, 1-13; ул. 3-я линия 2-184; ул. Советская 46-56.

С 9 до 18 часов без света предстоит посидеть жителям пер. Аэроклубовский 15-29, 30, 57-63; ул. Портовая 386, 477-495; ул. Сейнерная 1-37, 2-58; 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9; ул. Судостроительная 1-29, 18-48, 74-90; ул. Циолковского 75-79; ул. Войкова 22-48, 51-105; 2-я Володарского 188/1, 192/2, 309, 309А, 321-325; пер. Коржушко 1-19, 2, 8, 18; ул. Магнитогорская 130-132, 67в; пер. Ярошенко 4, 12-14, 7-17.

С 10 до 15 часов отключения ожидают жителей ул. Тибетская 78-102; ул. Скифская 2-44, 1-43; ул. 2-я Краснодонская 70-88 ; ул. Печенежская 1-55; пер. Иноземцева 2, 3, 4.

С 12 до 16 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Станиславского 217-243; пер. Грибоедовский 31-51, 54-72; ул. Социалистическая 218-240, 199-221; ул. Гоголевская 17-37, 18-40; ул. Ломоносовская 13-31, 12-32; ул. 7 Февраля 22-54, 25-61; ул. Б.Садовая 184-186; просп. Театральный 23-43; ул. Пушкинская 157-161, 169; просп. Чехова 35/30, 41, 72/155, 74, 76.

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