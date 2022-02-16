Отключение света в Ростове-на-Дону 16 февраля 2022 года: новые обесточивания ждут ростовчан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 15 февраля 2022 года: в донской столице снова ожидаются отключения света. Без электричества предстоит остаться десяткам местных жителей. Они не смогут воспользоваться электроприборами на протяжении нескольких часов. Планируется временно обесточить разные районы города.

Ростовские энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 16 февраля, с 8 до 17 часов света не будет на ул. Губаревича 79-117, 94-106; пер. Квартальный 1-3, 2-4; пер. Кузбасский 1-7, 2-8; пер. Силикатный 4; ул. 2-ая Пролетарская 70-84, 91-115; пер. Кирилловский 1-15, 2-14; ул. 1, 2-ая левая 1-15, 2-22; ул. 2-я Краснодарская 86.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Черевичкина 6-28,13; ул. Рябышева 11-33, 8-26; ул. Тюхряева 29-39, 28-38; ул. 30-я линия 14-32,11-29; ул. 32-я линия 24-62, 19-59; ул. 35-я линия 21-81; ул. 37-я линия 12-76, 25-97; ул. 39-я линия 24-90; ул. Богданова 58-74; ул. 2-ая Пролетарская 51-55, 44-54; ул. Сарьяна 48-66, 55-73; ул. Войкова 114-134, 151-187; ул. Портовая 317-381; пер. 2-ой Поселковый 1-7; пер. Яркий 5-35, 24-36.

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