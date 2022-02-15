Спасатели разъяснили, где прятаться жителям Ростова в случае ЧС

Укрытие населения предусматривается в заглубленных помещениях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону не нашлось бомбоубежищ для населения, заявила на своей странице в Facebook местная жительница и участница движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян.

Ростовчанка пояснила, что не так давно отправляла запрос об укрытиях на случай военного конфликта или каких-либо других потрясений. Однако через время спасатели прислали не совсем понятный ответ.

- Получила пояснения от МЧС. Если коротко, то предусмотрены только заглубления. Всем спасибо, расходимся копать заглубления, - иронично написала Елена Хатламаджиян.

К слову, в самом тексте ответа отмечается, что в целом «сведения о защитных сооружениях (расположение, характеристики) - информация ограниченного пользования».

- Укрытие населения предусматривается в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Порядок действий при необходимости и реальном возникновении ЧС сообщается через систему оповещения и СМИ. Для этого при звуке сирен нужно включать радиоприемники и телевизоры, - разъяснили в МЧС.

К слову, ранее один из предприимчивых жителей Ростова выставил на продажу «бункер для спасения в чрезвычайной ситуации». За этот объект владелец запросил 35 млн рублей.

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