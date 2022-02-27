Сотням ростовчан предстоит остаться без света в первую неделю весны

В Ростове ожидаются новые отключения света Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове местным жителям грозит остаться без света в первую неделю весны. Отключения затронут сотни местных домов. Света, по сообщению энергетиков, не будет на протяжении нескольких часов, поэтому ростовчанам стоит запастись терпением и портативными зарядками для телефонов. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Итак, в понедельник, 28 февраля, отключения света ожидаются:

- с 9 до 16 часов в пер. Островского 81-93, 78-92; ул. М. Горького 73-95; ул. Красноармейская 90, 108.

- с 9 до 17 часов на ул. Вавилова 54, 54/А, 60, 68, 68/1а, 70, 70/Б, 70/Е, 71, 71/1; просп. Королева 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/П; ул. Неклиновская 43/А, 45/А; ул. Днепроградская 60; ул. Неклиновская; ул. Ольгинская; ул. Обливская; ул. Полоцкая; ул. Днепроградская; пер. Ригельный; ул. Созвездия Андромеды; ул. Фобоса; ул. Невесомости; ул. Вселенной; ул. Млечного пути; ул. Коперника; ул. Созвездия; пер. Зенитный; пер. Обский 81-117, 102-122; пер. Уральский 91-122/1, 104-130; пер. Ухтомский 71-135, 78-136; ул. Украинская 73-91, 54-72; пер. Хибинский 125; пер. Тебердинский 1-37, 2-32; пер. Тувинский 6-58, 29, 47-55; ул. Куйбышева 17-25, 22-30; просп. Шолохова 240-242; ул. Черепахина 191-213, 156-178; пер. Братский 91-97, 112-116; пер. Халтуринский 115-117, 135-137, 170-190.

- с 10 до 16 часов на ул. Белостокская 35-57, 44-78; ул. Еременко 1, 9-25, 36; ул. Объединения 45-67, 46-78; ул. Калининградская 1А, 2-4; ул. Мадояна 138-174.

Во вторник, 1 марта, обесточат:

- с 9 до 16 часов ул. Петрашевского 4823, 105/1, 36-48, 87-105; просп. Стачки 21, 21А, 23/8, 23/48; просп. Соколова 53/182.

- с 9 до 17 часов ул. Бодрая 1-19, 2-30; ул. Краснокурсантская 40-68; ул. Нариманова 39-67, 36-60; пер. Оренбургский 23-61, 42-62; пер. Кошевого 1-29, 2-20; пер. Ялтинский 1-21, 2-28; пер. Батумский 1-23, 2-26; ул. Днестровская 17-53, 20-54; ул. Пирогова 30-42, 29-39; ул. Катаева 194-240, 231-271; пер. Братский 85-89, 100-110; пер. Халтуринский 111-119, 170-190; пер. Островского 129-133, 110-122.

- с 10 до 16 часов ул. Ландышевая 11-13; ул. Лесопарковая 37, 56-90; ул. Мадояна 94Б, 94-110, 110/4, 110А, 137А; ул. Родниковая 6-40, 25-39; пер. Серебряный 7/18, 8/20.

В среду, 2 марта, электричество отключат:

- с 9 до 13 часов ул.Пацаева 7/1, 7/2, 9, 9в, 9/1; ул. Добровольского 3/3.

- с 9 до 16 часов просп. Стачки 23/48; ул. Петрашевского 36-48, 87-105, 48/23, 105/1; просп. Соколова 53/182.

- с 9 до 17 часов ул. 2-я Володарского 156, 197-215, 164/7, 251; ул. Думчева 5, 5А, 6-8; ул. 1-я Круговая 92; ул. Кузнечная 248-338, 273-347; ул. Магнитогорская 176-196; ул. Минаева 41, 45; ул. Портовая 254-334; пер. 1-й Поселковый 7А, 30; пер. 2-й Поселковый 11-13; пер. Салютина 13; ул. Текучёва 39, 47-69, 98-138; 11-я улица 1-25, 6-40; 2-й переулок 20-42, 21-51; ул. Черепахина, 93-113, 72/16; ул. Скрыпника 27-37, 26-64; ул. Н. Ополчения 59-79, 32-110; пер. Приволжский 28-40, 11-15; 1-й переулок 39-45, 40-52; ул. Козлова 2-12, 1-15; ул. Нефедова 1-13, 2-18; ул. Зенитчиков 9-19, 10-20; пер. Конструкторский 1-3, 2; ул. Проезжая 3-9, 2; ул. Малюгиной 100, 131-145; ул. Филимоновская 93-111, 72-86; пер. Халтуринский 105-109, 152-168; ул. Грисенко 8-16, 8/62, 7-17; ул. Молодежная 62-78, 61-83; ул. Пугачева 26-46, 25-47; ул. Лихачева 4-12, 3-15; ул. Серова; ул. Шостаковича; ул. Сурикова; ул. Гнесина; пер. Грабаря; ул. Свиридова; ул. Садоводческая; ул. Саврасова; ул. Прокофьева; ул. Кабалевского.

- с 13 до 17 часов ул. Пацаева 1, 3, 5, 6/1, 8; ул. Борко 3, 3/1, 3/2; пер. Яблоневый.

В четверг, 3 марта, без электроэнергии останутся:

- с 9 до 16 часов ул. Курортная 116.

- с 9 до 17 часов ул. Орбитальная 70, 70/1, 70/2, 74; ул. Каракумская 67-73; ул. Войкова 151-245, 114-184; пер. 1-й Поселковый 2-10, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4а, 5а, 1-5; ул. Электрическая 27, 5А; Железнодорожный Верхний проезд 22-26, 49-93; СТ «Электрик»; пер. Жемчужная 39-49, 44-48; пер. Зарядный 80-90, 95-99; ул. Портовая 317-381, 387; ул. Набережная 281-293; пер. Невысокий Спуск 20-22; пер. 2-й Яркий 24-36, 5-35; пер. 2-й Поселковый 1-7, 2-32; пер. Рабфаковский 2-6, 20-26; пер. Туристский 5-11, 6-12; ул. Циолковского 131, 131А, 131Б; пер. Обский 81-117, 102-122; пер. Уральский 91-122/1, 104-130; пер. Ухтомский 71-135, 78-136; ул. Украинская 73-91, 54-72; пер. Хибинский 125.

В пятницу, 4 марта, воспользоваться электроприборами не смогут:

- с 9 до 13 часов ул. Орбитальная 74/1, 76, 76/1.

- с 9 до 16 часов ул. Курортная 141/61, 59А; ул. Батуринская 149А, 151А.

- с 9 до 17 часов ул. Закруткина 1-23, 2-24; ул. Мясникова 21-39; ул. Советская 2-12; ул. 13-я линия 12-32, 5-27; ул. 17-я линия 1-25, 2-24; ул. 19-я линия 2-10.

В субботу, 5 марта, обесточивания ждут:

- с 9 до 17 часов СТ «Гарант»; СТ «РСМ-Рассвет»

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