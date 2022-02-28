Отключение света в Ростове-на-Дону 28 февраля 2022 года: десяткам горожан предстоит остаться без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 28 февраля 2022 года: десятки горожан останутся без электричества в последний зимний день. Света не будет на протяжении нескольких часов часов. Обесточивания затронут разные районы города.

Энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В понедельник, 28 февраля, с 9 до 16 часов отключения света ожидаются в пер. Островского 81-93, 78-92; ул. М. Горького 73-95; ул. Красноармейская 90, 108.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Вавилова 54, 54/А, 60, 68, 68/1а, 70, 70/Б, 70/Е, 71, 71/1; просп. Королева 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/П; ул. Неклиновская 43/А, 45/А; ул. Днепроградская 60; ул. Неклиновская; ул. Ольгинская; ул. Обливская; ул. Полоцкая; ул. Днепроградская; пер. Ригельный; ул. Созвездия Андромеды; ул. Фобоса; ул. Невесомости; ул. Вселенной; ул. Млечного пути; ул. Коперника; ул. Созвездия; пер. Зенитный; пер. Обский 81-117, 102-122; пер. Уральский 91-122/1, 104-130; пер. Ухтомский 71-135, 78-136; ул. Украинская 73-91, 54-72; пер. Хибинский 125; пер. Тебердинский 1-37, 2-32; пер. Тувинский 6-58, 29, 47-55; ул. Куйбышева 17-25, 22-30; просп. Шолохова 240-242; ул. Черепахина 191-213, 156-178; пер. Братский 91-97, 112-116; пер. Халтуринский 115-117, 135-137, 170-190.

С 10 до 16 часов электричества не будет на ул. Белостокская 35-57, 44-78; ул. Еременко 1, 9-25, 36; ул. Объединения 45-67, 46-78; ул. Калининградская 1А, 2-4; ул. Мадояна 138-174.

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