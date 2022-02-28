Пробки в Ростове-на-Дону на утро 28 февраля: в городе пятибалльные пробки

Утренние пробки в Ростове.
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 28 февраля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Малиновского, Портовая, Доватора и Профсоюзная.
В центре водители вынуждены стоять на улице Мечникова, проспекте Михаила Нагибина, улице Ленина, улице Немировича-Данченко, улице Шеболдаева и на улице Цезаря Куникова. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.
В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная, Зрелищная и Особенная и Сосновая
На Северном пробки скапливаются на проспекте Королева, проспекте Космонавтов, улице Орбитальная и улице Обсерваторная.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная и Менжинского.
На Сельмаше и в Александровке заторами скованы проспект Шолохова и улица Вересаева.
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