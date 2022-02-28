Пробки в Ростове-на-Дону на утро 28 февраля: в городе пятибалльные пробки

Утренние пробки в Ростове. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 28 февраля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Малиновского, Портовая, Доватора и Профсоюзная.

В центре водители вынуждены стоять на улице Мечникова, проспекте Михаила Нагибина, улице Ленина, улице Немировича-Данченко, улице Шеболдаева и на улице Цезаря Куникова. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная, Зрелищная и Особенная и Сосновая

На Северном пробки скапливаются на проспекте Королева, проспекте Космонавтов, улице Орбитальная и улице Обсерваторная.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная и Менжинского.

На Сельмаше и в Александровке заторами скованы проспект Шолохова и улица Вересаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 февраля: в городе четырехбалльные пробки.

Небольшие пробки образовались на ростовских улицах.