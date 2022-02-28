Обслуживание биотуалетов на новом ростовском кладбище обойдется в 604 тысячи рублей

В Ростове ищут подрядчика для обслуживания биотуалетов на кладбище Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове ищут подрядчика для обслуживания биотуалетов, расположенных на территории нового городского кладбища. На эти нужды планируется потратить более 604 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен МКУ "Служба городских кладбищ". Все желающие принять в нем участие уже подали свои заявки. В настоящее время идет работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему предстоит оказать услуги по обслуживанию биотуалетов Ростовского кладбища, расположенного на территории Мясниковского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Заключенный контракт будет действовать на протяжении всего 2022 года.

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