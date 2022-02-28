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Общество28 февраля 2022 15:30

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 28 февраля: шестибалльные пробки сковали город

В последний зимний вечер город оказался скован шестибалльными пробками
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Вечерние пробки в Ростове.

Вечерние пробки в Ростове.

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 28 февраля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Варфоломеева, улице Береговой, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Мечникова, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, улице Зоологической, проспектах Соколова, Театральном, Михаила Нагибина, Ленина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Всесоюзная, Международная, Еременко, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, Орбитальной, Бодрой, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Вятская, Троллейбусная Менжинского, переулку Сальскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова и улице Щаденко.

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