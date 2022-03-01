Ребята от 15 до 17 лет сами подписывают согласие на вакцинацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области от коронавируса привили уже 1839 детей и подростков. Об этом сегодня, 1 марта, рассказали в пресс-службе донского правительства.

- 1839 школьников прошли вакцинацию. В регионе остаётся 561 доза вакцины вакцины «Спутник М», - уточнили власти.

Иммунизацию среди учащихся от 12 до 17 лет в донском регионе начали еще 28 января. Для детей младше 15 лет разрешение на процедуру должны предоставлять родители. Ребята от 15 до 17 лет сами подписывают согласие на вакцинацию.

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