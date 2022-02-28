Темпы вакцинации от COVID-19 замедлились в Ростовской области

В Ростовской области снизились темпы вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в прямом эфире программы "О главном" рассказал, как продвигается вакцинация в донском регионе.

Глава региона отметил, что темпы на данный момент значительно снизились. К настоящему времени вакцинировано более 75% населения от планируемых 80%.

- Если говорить о коллективном иммунитете, то к данному моменту его показатель составляет 82%. Если человек вакцинировался, то он строго соблюдать сроки ревакцинации. Пока мы не заканчиваем работу в этом направлении, - отметил губернатор.

Кроме того, из его слов следует, что региональный штаб плотно взаимодействует с федеральным. Регулярно проводятся консультации о новых шагах, связанных с ограничениями.

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