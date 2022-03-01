ГУФСИН: эвакуацию из колонии и СИЗО в Ростовской области не проводили

Учреждения функционируют в штатном режиме Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ГУФСИН Ростовской области опровергли информацию об эвакуации двух исправительных учреждений, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростов».

- Появившаяся информация о том, что осужденные ИК-1 города Зверево и Таганрогского СИЗО №2 перевезены в другое учреждение не соответствуют действительности. Учреждения функционируют в штатном режиме, - подчеркнули в ГУФСИН.

К слову, это уже далеко не первый фейк, который появился в сети. Ранее хулиганы напугали жителей Таганрога роликом со звуками стрельбы и разрыва снарядов. В итоге выяснилось, что на видеоряд наложили аудиоэффекты из компьютерной игры.

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