В Калмыкии астраханца обвинили в убийстве рабочего и хранении наркотиков

В Калмыкии жителя Астрахани заподозрили в убийстве и хранении наркотиков Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Калмыкии 50-летнего астраханца обвинили в убийстве рабочего животноводческой фермы и хранении наркотиков. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 228 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователям удалось выяснить, что 5 июля около половины шестого вечера злоумышленник на берегу Волга на окраине Астрахани обнаружил три куста дурманящего растения. Он сорвал с него листья и верхушки, высушил и хранил для собственного употребления.

27 декабря он устроился работать пастухом на животноводческую ферму в Калмыкии, где помимо него работал пастухом и его 59-летний земляк. 6 января мужчины вместе распивали спиртные напитки и внезапно между ними произошла ссора. В порыве гнева злоумышленник бросился на оппонента с ножом и нанес ему не менее семи ударов по лицу и шее. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

Во время расследования следователи вскрыли деревянный пол и обнаружили там наркотическое средство в крупном размере.

Свою вину злоумышленник полностью признал и в подробностях рассказал, как совершил убийство, где приобрел наркотическое средство и в каком месте хранил.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, - отмечается в сообщении.

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Подозреваемого в совершении убийства и разбоя задержали в Калмыкии.

Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.