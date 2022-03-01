Медучреждения Ростовской области готовы к оказанию плановой помощи

В регионе сократилась загруженность коечного фонда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медучреждения Ростовской области готовы к переходу на оказание плановой помощи. Об этом сегодня, 1 марта, заявил руководитель регионального Минздрава Юрий Кобзев.

Глава ведомства отметил, что сейчас регистрируют снижение заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Обращений от жителей Дона поступает все меньше.

- У нас сократилось число обращении в поликлиники, меньше звонят по линии «122». Если раньше у нас было достаточно большое количество звонков, то сейчас в сутки их около 300. В связи с этим можно говорить о том, что мы готовы выходить на оказание помощи в плановом порядке, но это будет только по решению оперативного штаба, - сказал Юрий Кобзев.

По данным Минздрава, в Ростовской области также значительно сократилась загруженность коечного фонда. Сейчас занято 63% ковидных мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

2668 новых случаев коронавируса подтвердили в Ростовской области

Это обновленные данные по распространению COVID-19 на 1 марта 2022 года (подробности)