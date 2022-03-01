В Ростовской области оформили уже 10 тысяч больничных листов по COVID-19 и ОРВИ

Новые правила оформления больничных действовали с 7 февраля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области люди с ОРВИ и COVID-19 оформили уже более 10 тысяч больничных листов. Об этом сегодня, 1 марта, рассказал министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.

- Больничные листы выдаются. Оформили уже более 10 тысяч, и эта цифра постоянно увеличивается. До 14 марта действует эта возможность, дальше будем смотреть как определит федеральный центр. Очень много людей пользуются сейчас этой возможностью, проблем нет, - рассказал Юрий Кобзев.

В ответ на это заявление губернатор Василий Голубев потребовал держать вопрос на постоянном контроле.

- У всех жителей области такая возможность должна быть постоянно, и реакция соответствующая должна быть по срокам, по времени, чтобы люди не испытывали каких-то сложностей. Прошу вас постоянно ситуацию мониторить, - сказал Василий Голубев.

Новые правила оформления листов нетрудоспособности в регионе ввели с 7 февраля. Теперь при легком течении заболевания работники и учащиеся смогут запрашивать больничные дистанционно, без предъявления теста и посещения поликлиники. Для этого нужно оставить заявку на сайте медучреждения по месту прикрепления или обратиться в колл-центр.

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