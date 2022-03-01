В Ростове неизвестные сообщили о минировании 4 больниц и одного лицея

Письмо с предупреждением в том числе поступило в Ростовскую областную больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

1 марта в донскую столицу поступили сообщения о минировании более десятка зданий, в том числе четырех больниц и одного образовательного учреждения. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Так, угрозы еще утром поступили на электронную почту лицея №11. Примерно до 13 часов дня количество писем с предупреждениями получили в 13 различных организациях.

Потом сообщили о минировании больниц № 6 и 8, Железнодорожной больницы города, а также РОКБ. Всю эту информацию сейчас проверяют сотрудники специальных ведомств.

Ранее сообщалось об эвакуации работников и посетителей ТЦ «Сокол». На месте работали кинологи, сотрудники полиции и экстренных служб.

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Сейчас эту информацию проверяют соответствующие службы (подробности)