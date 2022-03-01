Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 марта : пробки по городу - шесть баллов

Вечерние пробки в Ростове. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 марта: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Варфоломеева, улице Текучева, улице Шаумяна, улице Курской, улице Немировича-Данченко, улице Нансена, проспектах Сиверса, Театральном, Кировском, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Зоологическая, Всесоюзная, Таганрогская, Портовая, Мадояна, Международная, МОПРа, Спартаковская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Бодрая, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Троллейбусной, 50-летия Ростсельмаша, Чистопольской, Менжинского. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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