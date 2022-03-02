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Общество2 марта 2022 6:42

В Ростове торговый центр «Мега» возобновил работу в обычном режиме

До этого здание закрывали из-за технических причин
Ангелина СКИБА
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Днем ранее жители Ростова также не могли попасть в ТЦ «Сокол»

Днем ранее жители Ростова также не могли попасть в ТЦ «Сокол»

Фото: Ксения Высотина

В Ростове-на-Дону ТЦ «Мега» снова начал принимать посетителей в обычном режиме. Об этом жителей донской столицы торговый центр оповестил на своей странице в Instagram.

- «Мега» работает в обычном режиме. Ждем тебя в гости, - написали в сообщении.

Информацию о закрытии «из-за технических причин» опубликовали вчера, 1 марта. Это предупреждение появилось в сети вечером. К слову, до этого днем жители Ростова также не могли попасть в ТЦ «Сокол», там организовали эвакуацию из-за угрозы минирования.

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