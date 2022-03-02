В Ростове торговый центр «Мега» возобновил работу в обычном режиме

Днем ранее жители Ростова также не могли попасть в ТЦ «Сокол» Фото: Ксения Высотина

В Ростове-на-Дону ТЦ «Мега» снова начал принимать посетителей в обычном режиме. Об этом жителей донской столицы торговый центр оповестил на своей странице в Instagram.

- «Мега» работает в обычном режиме. Ждем тебя в гости, - написали в сообщении.

Информацию о закрытии «из-за технических причин» опубликовали вчера, 1 марта. Это предупреждение появилось в сети вечером. К слову, до этого днем жители Ростова также не могли попасть в ТЦ «Сокол», там организовали эвакуацию из-за угрозы минирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове неизвестные сообщили о минировании 4 больниц и одного лицея

Угрозы также получили еще около десятка различных учреждений (подробности)