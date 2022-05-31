120 миллионов рублей уйдет на берегоукрепление Цимлянского водохранилища

В Ростовской области укрепят берег Цимлянского водохранилища. Фото: Википедия

В Ростовской области запланировали провести берегоукрепление Цимлянского водохранилища. На эти нужды планируется потратить более 120 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен филиалом управления водными ресурсами Цимлянского водохранилища. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 7 июня. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется выполнением работ по капитальному ремонту берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище в городе Цимлянска Цимлянского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 1 июля 2022 года по 31 октября 2023 года.

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