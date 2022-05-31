В Ростовской области появится завод по производству кормов для крупного рогатого скота

В Ростовской области появится завод по производству кормов для КРС. Фото: Правительство РО

В Ростовской области запланировали построить завод по производству кормов для крупного рогатого скота. Он будет возведен в Орловском районе Кагальницким мясокостным заводом. Об этом на прошедшем заседании по инвестициям при губернаторе сообщила и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия области Ольга Горбанева.

На первом этапе планируется, что мощность завода будет составлять 12 тысяч тонн в год. Позже она будет увеличена до 30 тысяч тонн. В строительство этого завода будет инвестировано 277 миллионов рублей. Финансирование будет идти за счет собственного капитала инвестора и заемных средств.

Сроки реализации проекта - с 2022-го по 2025 год. На первом этапе в 2022 году в планах организовать производство кормовых концентратов и пэтфудов. Второй этап в 2022-2023 годах будет включать в себя запуск линии варочных котлов. А на заключительном третьем этапе в 2025 году завод выйдет на проектную мощность по производству кормов для КРС, свиней и птиц.

- Основное сырье - утилизированные надлежащим образов отходы животного происхождении. По состоянию на сегодняшний день уже закуплено оборудование на 30 млн рублей. Строительно-монтажные работы начнутся в 2022 году, - отметила Ольга Горбанева.

На заводе смогут оборудовать целых 100 рабочих мест.

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