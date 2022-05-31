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Общество31 мая 2022 16:34

Заправки Shell продолжат работу в Ростовской области под брендом

Все они принадлежат российским собственникам
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Заправки Shell продолжат работу в Ростовской области под брендом.

Заправки Shell продолжат работу в Ростовской области под брендом.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области заправочные станции компании Shell продолжат работу вне зависимости от приостановки работы заправок в Центральном и Северо-Западном округах. Об этом сообщила компания "Аякс", которая является держателем более 40 заправок этого бренда.

- Все АЗС Shell в Ростовской области и 8 работающих АЗС в Краснодарском крае принадлежали и принадлежат российским собственникам и работают под брендом Shell по действующему договору использования товарного знака и соблюдения стандартов и продолжат свою работу в дальнейшем, - прокомментировал генеральный директор ООО "Аякс" Дмитрий Панюков.

В работе заправок для клиентов существенных изменений не произойдет. В компании заявили, продолжат предоставлять автомобилистам качественное топливо и разнообразный ассортимент сопутствующих товаров.

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