Более половины ростовчан сократят расходы на отпуск летом

Ростовчане запланировали сократить расходы на летний отдых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове более половины опрошенных местных жителей собираются в этом году сократить расходы на летний отпуск. Такие данные привело издание "Молот" после проведения опроса.

В исследовании приняли участие 950 человек. 57% из них запланировали в 2022 году выделить на летний отпуск меньше средств, чем обычно. 22% опрошенных отметили, что не планируют в этом году урезать свой бюджет на отдых. А еще 11% респондентов сообщили, что урезали средства на отдых еще в 2020 году, во время пандемии коронавируса.

Ростовчане во время опроса отмечали и то, что их нередко посещает мысль о том, каким бы образом увеличить доход, чтобы иметь возможность отдохнуть. Некоторые из опрошенных ростовчан даже собрались посетить дальнее зарубежье.

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