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Общество31 мая 2022 19:32

Стала известна цена за билет на рельсовый автобус из Ростова в Ейск

Она составит 438 рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Билет на рельсовый автобус из Ростова в Ейск будет стоить 438 рублей.

Билет на рельсовый автобус из Ростова в Ейск будет стоить 438 рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В СКЖД сообщили, какой будет цена на билет на рельсовый автобус из Ростова в Ейск. Стоимость одного билета будет составлять 438 рублей.

Напомним, что поезд будет ходить только по выходным и праздникам. Он будет отправляться в 6:45, а в Ейск будет прибывать в 9:56. Обратно пассажиры поедут в 17:45, а в донскую столицу прибудут в 20:42.

- В пути следования предусмотрены остановки на станциях: Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская. Стоимость билета по полному тарифу на всё маршрутное направление составит 438 рублей, - отмечается в сообщении.

На маршрут выйдут рельсовые автобусы РА-3. Вагоны оборудованы климатическими установками с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салонах установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, спецместа для их крепления и спецоборудование в санузле.

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Они будут ходить до 30 сентября.