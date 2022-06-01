Отключение света в Ростове-на-Дону 1 июня 2022 года: десятки горожан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 1 июня 2022 года: в городе ожидаются новые массовые обесточивания. Электричество отключат в десятках домов в разных районах города. Электроэнергии не будет на протяжении нескольких часов.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В среду, 1 июня, с 9 до 14 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Б. Садовая 81-83; ул. Чехова 31-35, 48-50.

С 9 до 17 часов планируется обесточить просп. 40-летия Победы 87В, 95/1, 95/4, 95/5, 95/7, 95/8, 95/9; ул. Ленина 109/5, 113/4, 115; пер. Обуховский 7-11/2; ул. Турмалиновская 67-71; ул. Амбулаторная 1-39, 4-8; пер. Весенний 1-35, 2-36; пер. Глубокий 1-15, 2-16; пер. Котельный 1-5, 4-6; пер. Луганский 1-9, 2-8; пер. Луначарского 1-7, 2-4; пер. Маратовский 7-13, 2-14; пер. Нестерова 1-23, 2-26; ул. Портовая 35-87, 66а; пер. Рыночный 1-21, 2-36; ул. Скрябина 1-27, 4-44; пер. Чайкиной 3-15, 4-8; пер. Анри Барбюса 1-15, 2-18; пер. Барнаульский 4-12, 5-9; пер. Бобруйский 2-14, 3-15; пер. Виражный 5-19; пер. Готвальда 1-21, 2-18; пер . Жигулевский 2-6, 3-5; ул. Загорская 2-8; пер. Зеркальный 1-15, 2-12; ул. Петрашевского 1-35, 2-12; ул. Портовая 1-23, 30-72; пер. Профильный 1, 2-10; пер. Юных Коммунаров 1-13, 2-10.

С 10 до 14 часов отключения ждут жителей ул. Обороны 31-35, 32-40; ул. Тургеневская 23-37, 14-16; пер. Островского 3-17, 4-22.

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