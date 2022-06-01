Ливень, град и ураган обрушатся на Ростов в первый летний день

В Ростове на 1 июня объявлено штормовое предупреждение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростовчан предупредили о резком ухудшении погоды в первый летний день. Штормовое предупреждение было объявлено донскими спасателями.

Непогода ударит по донской столице уже в ночь на 1 июня. Такой прогноза дали синоптики Гидрометцентра. Ожидать улучшения погоды можно лишь ко 2 июня.

- В период 22 ч 30 мин 31 мая - 01 ч 1 июня и до конца суток 1 июня 2022 местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра, - отмечается в сообщении.

Порывы ветра временами будут достигать 20-22 метров в секунду.

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