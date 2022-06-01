40-летний дончанин погиб при пожаре из-за неосторожного обращения с огнем

В Ростовской области мужчина погиб при пожаре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 31 мая, около одиннадцати часов утра в хуторе Золотаревка Сеемикаракорского района. Здесь вспыхнул частный дом. Встревоженные едким запахом гари соседи незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено шесть квадратных метров помещения. Когда спасателям удалось проникнуть в дом, там они обнаружили тело 40-летнего мужчины, он скончался от сильных ожогов. Локализовать возгорание удалось в 11:10, а через минуту огонь был уже полностью потушен. Специалисты назвали причиной пожара неосторожное обращение с огнем.

- Для ликвидации пожара от МЧС России привлекались девять человек личного состава и две единицы техники, -отмечается в сообщении.

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