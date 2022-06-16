Защитник Александр Павловец покинул ФК "Ростов"

ФК "Ростов" покинул Александр Павловец.
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Защитник ФК "Ростов" Александр Павловец покинул команду. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
Свою карьеру спортсмен продолжит в "Оренбурге". Трансфер был оформлен на постоянной основе.
- Благодарим Александра за время в нашем клубе и желаем ему удачи в дальнейшей карьере, - отмечается в сообщении клуба.
Игрок находился в аренде сначала в украинском "Колосе", а затем был также арендован польским клубом "Варта".
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Футболист является уроженцем Аксая.