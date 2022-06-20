С 26 июня сеть Decathlon приостановит работу в Ростовской области

Все заказы, сделанные до конца этой недели, обещают выполнить Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 22 часов 26 июня по всей России, и в том числе в Ростове-на-Дону, временно перестанут работать магазины Decathlon. Информацию об этом опубликовали на сайте компании.

- Мы приостанавливаем продажи из-за внешних условий, у нас нет возможности обеспечивать поставки, - говорится в сообщении.

Добавим, вещи и другие товары нельзя будет приобрести не только в торговых точках сети, но и через интернет-магазины. Также на период остановки работы прекратят функционировать и мастерские французского бренда. Однако все заказы, сделанные до конца этой недели, обещают выполнить в срок.

- Мы исполним все обязательства перед клиентами относительно заказов, которые будут сделаны до 26 июня включительно, - подчеркнули в Decathlon.

Ранее на Дону стало известно о возможном закрытии производства напитков Coca-Cola. Газировку под этим торговым знаком решили временно не производить в нашей стране. До этого продукцию разливали в том числе на донском заводе в хуторе Новоалександровка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Аксайском районе построят четыре новых завода общей стоимостью 4 млрд рублей

Объем инвестиций в проект составит 4 млрд рублей (подробности)