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Происшествия20 июня 2022 20:46

В Ростовской области сгорел отечественный автомобиль

Причину возгорания устанавливают специалисты
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области сгорело отечественное авто.

В Ростовской области сгорело отечественное авто.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области дотла сгорел отечественный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 20 июня, около четырех часов утра в РП «Глубокий» Каменского района. На улице Толстого загорелся автомобиль «ВАЗ». Очевидцы поспешили вызвать к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 15 квадратных метров территории. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Локализовать огонь удалось в 4:15, а через шесть минут он был полностью потушен. Причины возгорания устанавливают специалисты.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - говорится в сообщении.

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