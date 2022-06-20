В Ростовской области сгорел отечественный автомобиль

В Ростовской области сгорело отечественное авто. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области дотла сгорел отечественный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 20 июня, около четырех часов утра в РП «Глубокий» Каменского района. На улице Толстого загорелся автомобиль «ВАЗ». Очевидцы поспешили вызвать к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 15 квадратных метров территории. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Локализовать огонь удалось в 4:15, а через шесть минут он был полностью потушен. Причины возгорания устанавливают специалисты.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону на Северном сгорел автомобиль.

ЧП произошло на улице Волкова.